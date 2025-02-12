(Kamalı Haber)- Mahkeme emrine riayetsizlik suçundan tutuklanan Adnan Öcan bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fatma Çelikiz mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının emanetçi tarafından sirkat ve sahtekarlıkla kredi temini suçlarından 25 Mart 1999 tarihinde teminata bağlanarak serbest bırakıldığını söyledi. Polis, zanlının 14 Nisan 1999 tarihinde yurt dışına bir ay süreyle çıkmak için mahkemeye başvurduğunu ve teminat değişikliği kararı üzerine 15 nisan 1999 tarihinde ülkeden çıkış yaptığını ancak kendisine tanınan süre içerisinde dönmeyerek mahkeme emrine riayetsizlik yaptığını belirtti. Polis, zanlının 11 Şubat 2025 tarihinde Girne turizm limandan ülkeye giriş yaparken tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.