Kıbrıs’ın dünyaca ünlü moda ve tasarım sanatçısı Abdullah Öztoprak‘ın eseri “TEK ŞAHİDİ CÜMBEZDİ”, 7 Temmuz 2024 Pazar günü saat 20.00’de Rauf Raif Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM), 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında sahnelenecek. Bu özel etkinlik, sanatseverlere Mağusa’nın zengin kültürel mirasını ve tarihini yansıtan unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Öztoprak’ın 7 bestesiyle süslenen “TEK ŞAHİDİ CÜMBEZDİ” adlı eser, özel görsel ve teknik efektler eşliğinde model, oyuncu, dansçı ve şarkıcıların katılımıyla zenginleşecek. Etkinlik, 21.00’de başlayacak ve ücretsiz olarak halka sunulacak.

Öztoprak’ın açıklaması şöyle:

“Baba” şarkısının çıkışından itibaren basında uluslararası platformda yakalamış olduğu yükselişte gösterdiğiz ilgi ve destek için içten teşekkürlerimi sunarım.

Kapılarını davetlilere açacak olan Rauf Raif Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 20.00’de Abdullah Öztoprak’ın özel bir ekiple tasarlamış olduğu Lüzinyan, Venedik, Osmanlı ve Kıbrıs mutfağından sentezler davetlilere tadımlık ikram olarak içeceklerle sunulacaktır.

7 Temmuz 2024 Pazar günü saat 20:OO’da 21.00’de Rauf Raif Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM) 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikte sizleri aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağımı belirtmek isterim.

Düzenlenecek olan etkinlik, yaklaşık 100 kişilik bir ekibin katılımıyla gerçekleşecek ve bana ait 7 bestemle süslenecek.

“TEK ŞAHİDİ CÜMBEZDİ” adlı sahne eserimde, Mağusa’nın tarihi ve ada kültürü izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Özel ışık, görsel tekniklerin ve efektlerinin yer alacağı ,model, oyuncu, dansçı ve şarkıcıların sahne alacağı eser için bu özel gecede, siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Etkinlik, ücretsiz olarak halkımıza sunulacaktır. Bu benzersiz gösterinin halkımıza ve uluslararası medyaya sizler aracılığıyla ulaştırılacağına olan inancım sonsuzdur.

“TEK ŞAHİDİM CÜMBEZDİ” adlı eser , 11 yıl önce farklı bir uslüpla yine sahnelenmiş ve KKTC Posta Müdürlüğü bu eserden 4 sahneyi pul olarak ve ilk gün zarfı olarak çıkarttı. Ayrıca sonraki performanslarda İtalya’dan Ferre Modelleri ve reklam yüzleri , Abdullah Öztoprak’ın Kıbrıslı model ve oyuncu ekibi ile birlikte sahne aldılar. Bu performansla Abdullah Öztoprak İtalya’nın VOUGE dergisinde fütürist modada hızla ilerleyen Kıbrıslı Türk sanatçı olarak yazıldı.

Kültürel sosyolojik ve tarihsel akımları her zaman sahnelerinde güncelleyerek yorumlayan Abdullah Öztoprak en son Aralık 2023’de Roma’da kendisine verilen “Avrupa Akdeniz Mükemmeliyet Ödülüyle” onurlandırılarak ülkemiz sanatçısı olarak almış olduğu dünya ödüllerine yeni bir tanesini daha ekledi.