Millli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü, Gazimağusa Belediyesi ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Mağusa’da derslere başlayan çıraklık okulun yarın resmen açılıyor.
Gazimağusa Belediyesi Maraş MAGEM Binası’ndaki açılış saat 10.00'da yapılacak. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay ve KTEZO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ardıç katılacak.
Çıraklık Okulu, Çıraklık Eğitim Modelinin Gazimağusa bölgesinde uygulanmasına olanak sağlayacak ve bölgede bulunan 15-18 yaş grubu öğrencilere kısa sürede iş hayatıyla birlikte eğitim imkanları sunacak.(AK/FEZ)