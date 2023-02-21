14.02.2023 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir mağazaya müşteri olarak giden K.D.S.’nin (K-30), mağaza içerisinde satışa sunulan toplam 1000 TL değerindeki ayakkabı ve kıyafeti alıp ödeme yapmadan mağaza dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahsın yapılan ileri sorgulamasında; Şubat 2023 ayı içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir restoranın kasa bölümündeki çekmece içerisinde muhafaza edilen işletmeciye ait bankamatik kartını aldıktan sonra, söz konusu karttan 1695 TL para harcamak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.