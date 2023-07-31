Lübnan'daki en büyük Filistinli mülteci kampında iki grup arasında başlayan silahlı çatışmada 6 kişi öldü, aralarında çocukların da olduğu 30 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin güneyindeki Sayda kentinde yer alan Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda 29 Temmuz’da başlayan ve dün şiddetlenen silahlı çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre hafif ve ağır silahların yanı sıra havan toplarının da kullanıldığı çatışmalarda toplam 6 kişi öldü, 2'si çocuk 30 kişi yaralandı.

Çatışmalar, Fetih Hareketi ile husumet bulunan gruplardan birinin üyesi olan Muhammed Ebu Katada'ya yönelik silahlı saldırı girişimi nedeniyle çıktı.

Çatışmalar sırasında, Fetih Hareketi sorumlularından Ebu Şeref el-Armuşi ile 3 koruması, pusu kurularak öldürüldü.

- Mikati'den "çatışmaların zamanlaması şüphe uyandırıcı" açıklaması

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda yaşanan çatışmaların zamanlamasının mevcut bölgesel ve uluslararası koşullarda şüphe uyandırıcı olduğunu ifade etti.

Çatışmaların “kabul edilemez” olduğunu vurgulayan Mikati, şunları kaydetti:

"Öncelikle mülteci kampı, devletin kontrol alanının dışına çıkarılmıştır ki bu kesinlikle kabul edilemez. Lübnan'ın egemenliğine saygı duyulmalıdır. Filistinli yetkililer, Lübnan ordusunun, güvenliği kontrol altına almasına yardımcı olmalı ve suçluları Lübnan makamlarına teslim etmelidir."

Filistin yönetimi, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda Fetih Hareketi sorumlularına düzenlenen suikastla "tüm kırmızı çizgilerin aşıldığını ve Lübnan'ın güvenliğiyle oynandığını" belirtti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada ise çatışmalar nedeniyle Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki bütün faaliyetlerin askıya alındığı duyuruldu.

Çatışmalar nedeniyle 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü UNRWA'ya ait iki okulun zarar gördüğü aktarılan açıklamada siviller ile UNRWA'ya ait binaların çatışmalardan uzak tutulması çağrısı yapıldı.