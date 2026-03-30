Son 24 saatte hayatını kaybeden UNIFIL askerlerinin sayısı üçe yükseldi.

UNIFIL’in açıklamasına göre Lübnan’ın güneyindeki Beni Hayyan beldesi yakınlarında kaynağı bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

Patlama neticesinde UNIFIL askerlerinin araçları hasar aldı. İki asker hayatını kaybederken, biri ağır iki asker de yaralandı.

UNIFIL, birliklerine kasıtlı saldırıların uluslararası insancıl hukuku ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararını ağır bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

Dün, UNIFIL’in Lübnan’ın güneyinde konuşlandığı noktaya mühimmat isabet etmesi sonucu Endonezyalı bir barış gücü askerinin öldüğü, birinin de ağır yaralandığı duyurulmuştu.

UNIFIL’in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan’da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978’de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan’ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail’e kuvvetlerini Lübnan’dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan’ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini sağlamak, barışı ve güvenliği yeniden hakim kılmak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyindeki otoritesini yeniden tesis etmesi amacıyla 19 Mart 1978’de UNIFIL’i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006’da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006’da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail’in Mavi Hat’tın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan’daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL’e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

İsrail’in Lübnan’a saldırıları

İsrail, 2 Mart’ta İran’ın desteklediği Lübnan merkezli Hizbullah’ın füze saldırılarına başladığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut dahil Lübnan’a hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail daha sonra havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan’da kara işgalinini de genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı afet yönetimi, İsrail’in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan’da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bugüne (30 Mart) kadar İsrail saldırılarında 1247 kişinin öldüğünü duyurmuştu.