Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Endonezyalı barış gücü askerinin Lübnan'ın güneyindeki saldırılarda öldürülmesini şiddetle kınadı.

Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan askerin Lübnan'da öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada Guterres, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar sırasında UNIFIL bünyesindeki Endonezyalı bir barış gücü askerinin öldürülmesine yol açan olayı şiddetle kınadığını bildirdi.

Aynı olayda bir başka Endonezyalı barış gücü askerinin ağır yaralandığını belirten Guterres, hayatını kaybeden askerin yakınlarına ve Endonezya'ya taziye dileklerini iletti.

Guterres, yaralanan barış gücü askerine de acil şifalar dileyerek, söz konusu olayı, son dönemde barış gücü personelinin güvenliğini ve emniyetini tehlikeye atan birçok olaydan sadece biri olarak nitelendirdi. Ayrıca Guterres, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi çağrısı yaptı.