Ebyad, Lübnan'da akşam saatlerinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını söyledi.

Bakan Ebyad, yaralanmaların çoğunun "el veya karın bölgesinde gerçekleştiğine" dikkati çeken Ebyad, yaralılardan 200'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanmıştı.