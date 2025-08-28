Lübnan ordusu, silahların devlet tekeline alınması çalışmaları kapsamında ülkenin güneyindeki Sur kentinde yer alan Filistin mülteci kamplarında silahları teslim almaya devam ediyor.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Sur’daki Er-Raşidiyye, El-Bas ve El-Burc eş-Şimali adlı Filistin mülteci kamplarında silahların Lübnan ordusuna teslim edilme süreci başladı.

Kamplardan çıkarılan roketatarlar, makineli tüfekler ve "B7" roketatar mühimmatı ile el bombaları yüklü 8 kamyon, orduya ait Şevakir bölgesindeki 2. Müdahale Tugayı kışlasına girdi.

Silah teslimine, Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Büyükelçi Ramiz Dımaşkiyye ve Filistin Ulusal Güvenlik Sorumlusu Tümgeneral Subhi Ebu Arab ve Lübnan ordusunun kıdemli bazı subayları Lübnan'ın güneyindeki İstihbarat Müdürü Albay Suheyl Harb, 2. Müdahale Tugayı Komutanı Albay Cihad Halid, Sur Ofisi İstihbarat Sorumlusu Albay Muhammed Hazir katıldı.

Öte yandan, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı grupların bugün ikinci defa Lübnan'daki kamplardaki silahlarını Lübnan ordusuna "emanet" olarak teslim ettiğini açıkladı.

Ebu Rudeyne, şu ana kadar Er-Raşidiyye, El-Bas ve El-Burc eş-Şimali kamplarında silahların teslim edildiğini, diğer kamplarda sürecin aşamalı olarak ilerleyeceğini belirtti.

Lübnan'daki silahların tesliminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın 21 Mayıs'ta vardığı uzlaşı çerçevesinde gerçekleştiğini aktaran Ebu Rudeyne, tarafların "Lübnan'ın egemenliği ve hukukuna bağlılık çerçevesinde, Filistinli mültecilerin yaşadığı kampların koşullarının iyileştirilmesi için bir komite kurulmasını kararlaştırdığını" paylaştı.

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi’nden de Filistin mülteci kampındaki silah teslimine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bu adımın, silah teslim sürecinin tamamen kararlılıkla sürdürüldüğünü ve artık geri dönülmesinin mümkün olmadığını gösteren temel bir aşama olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu silah teslimi sürecinin Lübnan ile Filistin arasında kararlaştırılmış stratejik gelişme olduğu ve Lübnan’da silahın yalnızca devletin tekelinde olması kararına bağlılığı yansıttığı aktarıldı.

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Büyükelçi Ramiz Dımaşkiyye, 21 Ağustos'ta Filistin kamplarındaki silahların teslimine yönelik ilk aşamanın başkent Beyrut’taki Burc el-Beracine Mülteci Kampı'nda başladığını açıklamıştı.

Dımaşkiyye, önümüzdeki haftalarda Burc el-Beracine ve diğer kamplarda yeni silah gruplarının teslim alınmasıyla sürecin devam edeceğini kaydetmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 21 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri toplantıda Lübnan’ın egemenliğini ve silahın sadece devlette olması konusunu ele almıştı.

Avn, Filistin mülteci kamplarındaki silahlanma konusunu incelemek üzere ortak komitelerin kurulduğunu ve bu komitelerin haziran ayı itibarıyla çalışmalarına başlayacağını açıklamıştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerde bulunan 12 kampta toplamda 200 binin üzerinde Filistinli, 1948'den beri mülteci olarak yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.