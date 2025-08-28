Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin zamanı geldiğinde Avrupa Birliği (AB) ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında tercih yapacağını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin zamanı geldiğinde Avrupa Birliği (AB) ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında tercih yapacağını söyledi.

Paşinyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'ye üye olma kararı aldıktan sonra AEB'den çıkacakları hususundaki tartışmaların uzun süredir gündemde olduğunu belirtti.

Nikol Paşinyan, "Aynı anda hem AB hem de AEB üyeliğinin mümkün olmadığını biliyoruz. Nihai seçim zamanı geldiğinde Ermenistan, AB ile AEB arasında tercih yapacaktır." dedi.

Her türlü senaryoyu gözden geçirdiklerini bildiren Paşinyan, alacakları kararın halkın iradesi, mevcut koşullar, yürütecekleri müzakereler, yapacakları analizler ve ortaya çıkacak alternatiflerle doğrudan bağlantılı olacağını kaydetti.

-"Netanyahu'nun 'soykırım' açıklamasının Ermenistan'ın çıkarlarıyla ilgisi yok"

Paşinyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katıldığı bir podcast programında, 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak nitelendirilmesine ilişkin soruyu, "Netanyahu'nun açıklamasının Ermenistan'ın veya Ermeni halkının çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmadığı aşikar." şeklinde yanıtladı.

Netanyahu'nun açıklamasını "pazarlık kozu" olarak nitelendiren Paşinyan, 1915 olaylarının bazı ülkelerce "soykırım" olarak tanınmasının Ermenistan'a hiçbir fayda getirmediğini vurguladı.