Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun, 15. Lefkoşa Uluslararası Halk Dansları Festivali için hazırlıklara başladığı bildirildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, festivalin bu yıl da en iyi şekilde organize edilmesi amacıyla LTB ve Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu arasında yapılan toplantıda, iş birliği çerçevesinde yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Festivalin program akışı, katılımcı gruplar ve organizasyon süreci üzerine gelinen aşamanın paylaşıldığı toplantıda, halk danslarının tanıtımı ve kültürel mirasın yaşatılması için yine ortak hareket etmenin önemi vurgulandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, festivalin Kıbrıs’ın kültürel kimliğini güçlendiren önemli etkinliklerden biri olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu ile iş birliği içinde organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

LTB olarak kültürel mirasa ve halk danslarına büyük değer verdiklerini belirten Harmancı, özellikle festivaller aracılığıyla bu mirasın daha geniş kitlelere ulaştırılmasının önemine değindi.

Harmancı, şehrin kültürel kimliğini güçlendirmek ve halk danslarını daha fazla insanla buluşturmak amacıyla, LTB’nin federasyonla iş birliğini sürdürmeye ve desteklerini artırmaya kararlı olduğunu da ifade etti.

Harmancı, geçtiğimiz yıl Kızılbaş Parkı’nda düzenlenen ve oldukça başarılı bir organizasyona imza atılan etkinliğin, bu yıl Cuma Mağusalı Amfisinde, izleyici kapasitesinin artırılmasıyla daha fazla kişiye ulaşacağını ekledi.