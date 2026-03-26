Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), pazar günü Atatürk Öğretmen Akademisi karşısında yaya güvenliğini arttırmak amacıyla köprü genişletme çalışması yapılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmalar tamamlanana kadar trafik akışının kontrollü şekilde tek şeritten sağlanacağı ifade edilerek, güzergahı kullanacak sürücülerden trafik yönlendirmelerine dikkat etmesi istendi.