Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Önder Ecesoy'un vefatıyla boşalan üyeliğe, Ecesoy'dan sonra en çok oyu alan aday olan Ezcan Özsoy seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu, 25 Aralık 2022'de yapılan yerel kuruluş organları genel seçiminde LTB meclis üyeliğine seçilen ancak 4 Mart 2024'te vefat eden Hüseyin Önder Ecesoy'dan boşalan meclis üyeliğine UBP'den aday olup seçilemeyenler arasında en yüksek oyu alan Ezcan Özsoy'un seçilmiş olduğunu duyurdu.

Öte yandan Ezcan Özsoy, bu görevi kabul ettiğine dair YSK'ya bildirimde bulunarak mazbatasını YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik'ten aldığını bildirdi.