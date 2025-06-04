“Rekor prim desteği verdik ve bunun meyvelerini alıyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, altın çağını yaşayan Sosyal Sigortalar Dairesi’nin iki milyar TL’ye yakın artıda olduğunu kaydetti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ADA TV’de soruları yanıtlayan Gardiyanoğlu, çalışma hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın rekor seviyede prim desteği verdiğini, bunun da meyvelerinin alındığını kaydeden Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, işten çıkarmaların azaldığını belirtti.

Dönem dönem kapanan iş yerleri olabileceğini ifade ederek, açılan iş yerlerine işaret eden Sadık Gardiyanoğlu, yükselen grafikleri ve yerel istihdama olan talebi de gördüklerini ifade etti.

Pandemi döneminde 83 bine düşen işçi sayısının 160 bin seviyelerinde olduğunu belirten Gardiyanoğlu, “Yerli istihdamda da artışımız var. Ancak yerli iş gücü özellikle inşaat ve tarım alanında çalışmayı tercih etmiyor.” dedi.

Çıraklık okullarından mezun olanların iş gücüne katılımını sağlamak için teşvik verme çalışmaları olduğunu da dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortalar Dairesi hakkında da konuştu.

“Sosyal sigortalar altın çağını yaşıyor.” diyen Gardiyanoğlu, iki milyar TL’ye yakın artıda olan Sosyal Sigortalar'ın ilerleyen dönemlerde bambaşka bir çağa adım atacağını kaydetti.