Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında Lefkoşa’da yapılacak spor amaçlı park ve rekreasyon alanları için iş birliği protokolü imzalandı.

LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde yer alan imza töreninde protokole, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Cemil Tugay imza koydu.

-Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, imza töreninde yaptığı konuşmada, iki kardeş şehir arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzmir’in proje deneyimi ile Lefkoşa’nın yenilikçi yerel çözümlerinin bir araya getirileceğini ifade eden Harmancı, “Teknik ve İşbirlikçi Deneyim Köprüsü” kurulacağını belirtti.

-Tugay

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay da, Kıbrıslı Türk gençlerinin çok amaçlı spor alanlarına kavuşmasını sağlayacak Spor Parkı projesine İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin somut destek sağlayacağı sözünü verdi.

Özellikle gençlerin spor ve sosyal faaliyetlere erişimini artırmayı hedefleyen protokol kapsamında, Lefkoşa’da yaşayan gençlerin spor olanaklarının geliştirilmesi ve kentsel yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Taraflar, bilgi, deneyim ve teknik birikimlerini paylaşarak, yeni nesil spor alanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacak. Spor parkları ve tematik oyun alanlarının tasarımında ortak çalışmalar yürütülerek, modern zemin teknolojileri, engelsiz erişim standartları ve estetik donatı unsurları gibi alanlarda teknik bilgi paylaşımı yapılacak. İhtiyaç duyulan alanlarda ekipman desteği sağlanacak.

-Yeni Dünya +1 Kafe’ye ziyaret

Harmancı ve Tugay, imza töreninin ardından Yeni Dünya +1 Kafe'yi de ziyaret etti.

LTB Başkanı Harmancı ziyarette, profesyonel baristalık eğitimi almış özel gençlerin çalıştırdığı kafenin kuruluş ve çalışma sistemi hakkında Tugay’a bilgiler aktardı.