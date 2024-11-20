Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Yeni Yüzyıl Anaokulu heyetini kabul etti.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Okul Müdürü Filiz Boyoğlu, Okul Aile Birliği Başkanı Aydın Soyer, Asbaşkan Zafer Sukuşu ve Birlik yönetiminden üyelerden oluşan heyet adına Müdür Filiz Boyoğlu, Başkan Harmancı’ya okula yapmış olduğu değerli katkılar için teşekkür ederek her zaman yakın iş birliğini sürdürmek istediklerini kaydetti.

Yeni Yüzyıl Anaokulu olarak Ülker Lefkoşa Maratonu’na okul olarak katkı koyacaklarını söyleyen Boyoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi’ni yıllardır toplumsal bir ihtiyacın karşılamasını sağlayan anlamlı organizasyonu düzenlediği için tebrik etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da belediye sınırları içerisindeki devlet okullarında belediye olarak sorumluluklarını yerine getirdiklerini kaydederek okulun bu yılki taleplerini de karşılayacaklarını belirtti.

Okul idaresi ve Okul Aile Birliği’ne ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Harmancı sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sporun ve dayanışmanın başkenti olan Lefkoşa’da gerçekleştirilecek maraton, hem sportif organizasyon hem de toplumsal bir ihtiyacın karşılanmasında yarattığı paylaşımcı ruh ile her yıl binlerce katılımcı ile yapılıyor. Elde edilecek gelirin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanacağı Ülker Lefkoşa Maratonu, 1 Aralık Pazar gün koşuluyor. 1 Aralık’ta binlerce kişi yine tek yürek olacak, Ülker Lefkoşa Maratonu’nda kahramanlarımızla zafere koşacağız.”