“Lefkoşa'da daha fazla geçiş noktası açılması ve Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi'nin finanse edilmesini savunduk”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Güney Lefkoşa’da başlayan “Cyprus Forum” konferansının açılış etkinliğine katılarak bir konuşma yaptı.

LTB’den verilen bilgiye göre Harmancı konuşmasında Güney Lefkoşa Belediyesiyle işbirliğine devam edeceklerini kaydetti ve yeni geçiş noktaları açılması ile Kanlıdere projesini savunduklarını söyledi.

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Temsilcisi Colin Stewart ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo'nın da katıldığı etkinlikte Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Charalambos Prountzos da konuşma yaptı.

Başkan Harmancı, konuşmasında devam eden Kıbrıs sorunun bir tali mesele değil, iki toplum için halen temel mesele olduğunu söyledi.

-Sorunlar birlikte hareket edilerek çözülebilir

Ortak sorunların ancak birlikte hareket edilerek çözülebileceğini ifade eden Harmancı, barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm olmadan, ne adanın gerçek ekonomik potansiyelinin ortaya çıkarılabileceğini, ne çevresel sürdürülebilirliğin sağlanabileceğini ne de iklim değişikliğinin getirdiği tehditlere karşı etkin bir mücadele geliştirilebileceğini ifade etti.

Harmancı, bölgesel güvenlik konulu pek çok panel düzenlenirken iki toplumun yıllardır bir araya gelip samimi bir şekilde Kıbrıs sorununu müzakere edemediğini belirtti. Tüm Kıbrıslılara yönelik olarak, Kıbrıs adası için güvenliğin ne anlama geldiğinin yeniden tanımlanması gerektiğini söyleyen Harmancı, katılımcılara, Avrupa Birliği’nde birleşik Kıbrıs olarak yer alınmamasından dolayı, kalkınma, sürdürülebilirlik, dayanıklılık, insan hakları ve güvenlik gibi konularda kaybedilen fırsatları değerlendirme çağrısında bulundu.

AB çatısı altında, birleşik bir Kıbrıs’ta, 20 yılda neler başarılabileceğine en iyi örneğin, iki Lefkoşa belediyesi arasında sürdürülen işbirliği olduğunu belirten Harmancı, “Lefkoşa'nın iki belediyesinin neredeyse Kıbrıs sorununun var olduğu süre boyunca tüm zorluklara rağmen gerçekleştirmeyi ve sürdürmeyi başardıkları, adadaki en iyi örnek olmaya devam ediyor. Bu diyalog ve iş birliği iyi niyet, karşılıklı saygı ve karşılıklı güvene dayalıdır.” dedi.

Harmancı, sadece tüm Lefkoşalıların yararına olmakla kalmayıp aynı zamanda barışın inşasına ve yeniden birleşme umutlarına katkıda bulunacak girişimleri savunmaya ve lobicilik yapmaya devam edeceklerini söyledi.

-Daha fazla geçiş noktası…. Kanlıdere Projesi

Lefkoşa’nın iki belediyesi ve başkanı olarak bazı konularda kararlı olduklarını ifade eden Harmancı “Birlikte Lefkoşa'da daha fazla geçiş noktası açılmasını ve şehrin iki yakasını birleştirecek ekolojik bir koridor Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi'nin finanse edilmesini savunduk. Göreve seçilen Güney Belediye Başkanı Prountzos'un sadece bu taahhütleri paylaşmakla kalmayıp aynı zamanda Lefkoşa’ya ve tüm Lefkoşalılara fayda sağlayacak somut ve işlevsel iki toplumlu işbirliği fikirleriyle geldiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

"Şehirdeki ortak kültürel ve tarihi mirasımızı korumak ve daha da zenginleştirmek;

Çocukların ve gençlerin birlikte spor yapmaları, birlikte ortak bir gelecek hayali kurmaları ve bunu talep etmeye başlamaları için yeni alanlar ve fırsatlar yaratmak;

Adanın enerji, gıda ve su güvenliğine birlikte katkıda bulunmak.”

-"Bölünmüşlük devam ettikçe güvenli ve müreffeh gelecek sadece hayal"

Kıbrıs sorununda ezber bozucu cesur adımlar atmakta kararlı olduklarını vurgulayan Harmancı, “Şu anda acilen ihtiyacımız olan şey bölünmüş kaldığımız sürece tüm Kıbrıslılar için sürdürülebilir, güvenli ve müreffeh bir geleceğin sadece hayal ve yanılsama olacağını her iki taraftaki karar alıcıların ve liderlerin açıkça kabul edecek cesareti göstermeleridir” dedi.