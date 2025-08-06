Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği LTB Akustik Sahne konserleri, Derviş ve Çağıl İşgüzar performansıyla başladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, şehrin tarihi ve kültürel mirasını yaşatan Büyük Han arkasındaki Lefkeliler Hanı’nda yer alan konseri, müzikseverlerle birlikte LTB Başkanı Mehmet Harmancı da izledi.

LTB Akustik Sahne konserleri Ağustos ayı boyunca her salı 20.00–22.00 saatleri arasında Lefkeliler Hanı’nda devam edecek.

Açıklamada, 12 Ağustos’ta Grup Reva, 19 Ağustos’ta Aysu Mişon, 26 Ağustos’ta da LBO Latin Duo’nun sahne alacağı kaydedildi.