Gazimağusa Belediyesi, 2023 ve öncesine ait vergi ve kamu borcu bulunan yurttaşlara ödeme kolaylığı ve ceza indirimi getirdi.

Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediye Meclisi, 31 Aralık 2023’ten önceki dönemlere ait belediye borcu olanların cezai işlem uygulanmaksızın borçlarını ödeyebilmelerine imkan veren bir karar aldı.

Söz konusu döneme ait borcu olanların, 30 Aralık mesai bitimine kadar Gazimağusa Belediyesi Gelirler Şubesi’ne başvurması gerekiyor.

Peşin ödemelere yüzde 90 oranında gecikme faizi indirimi, 6 taksitte ödeme yapılması halinde yüzde 75 oranında gecikme faizi indirimi uygulanacak.