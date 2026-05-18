Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (LÖSEV) “Lösemili Çocuklarımızla Dünyayı Geziyoruz” projesi kapsamında KKTC’ye gelen çocuklar, Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) ziyaret etti.

LÖSEV’den yapılan açıklamaya göre, kanserle mücadelesini tamamlayan sekiz çocuk, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden KKTC'ye geldi.

LAÜ kampüsünde ağırlanan çocuklar LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’i makamında ziyaret etti.

Çocuklar ayrıca, üniversitenin LÖSEV gönüllüsü öğrencilerinden oluşan “LÖSEV FAYDA Topluluğu” ile bir araya geldi. Etkinlikte, LAÜ öğrencilerine LÖSEV’in çalışmaları ve kanserle mücadele konusunda seminer de verildi.

Çocuklarla LÖSEV FAYDA Topluluğu öğrencileri, “Dünyayı Renklendiriyoruz” duvar boyama etkinliğinde, kampüste ayrılan bir duvarı, lösemi farkındalık rengi olan turuncuya boyayarak, duvara “Umut varsa iyileşme de vardır.” yazdı.

LAÜ ziyaretinin ardından LÖSEV kafilesi, Lefke merkezini gezerek Gemikonağı sahilinde yürüyüş yaptı.