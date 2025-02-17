Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü'ne (Ipma) göre, yerel saatle 13.24'te (TSİ 16.24), merkez üssü Lizbon kentinden geçen Tajo Nehri'ne kıyısı olan Seixal ilçesinin yaklaşık 14 kilometre güneybatısında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Portekiz basını, hissedilen depremin halk arasında hafif paniğe yol açtığını, resmi kurumlarca şimdiye kadar tespit edilen herhangi bir hasarın bulunmadığını yazdı.

Depremin Lizbon ve çevresinin yanı sıra İspanya'nın güneyindeki Endülüs ve Extremadura bölgelerinde de hissedildiği açıklandı.

Avrasya ve Afrika tektonik plakalarının birleşim noktasına yakın konumu nedeniyle orta derecede sismik aktivitelerin olduğu bir bölgede yer alan Portekiz'de tarih boyunca çok fazla deprem meydana geldi.

Bunlar arasında en yıkıcı olanı, Lizbon ve çevresindeki kıyı kasabalarında 60 binden fazla kişinin ölümüne, büyük hasara ve tsunamiye neden olan 1755 yılındaki Lizbon depremi olarak biliniyor. Depremin büyüklüğü 8,7 ila 9 olarak belirtiliyor.