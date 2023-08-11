ETH Zürcih'ten Meteoroloji Mühendisi ve Atmosfer Bilimleri Uzmanı Dr. Fulden Batıbeniz konuk konuşmacı olacak

Kuzey Kıbrıs-Undistricted Cyprus/Provisional District 135 Lions Kulüpleri, 14 Ağustos Pazartesi akşamı "İklim Değişikliği ve Ekstrem Hava Olayları" konulu sanal söyleşi düzenliyor.

ETH Zürcih'ten Meteoroloji Mühendisi ve Atmosfer Bilimleri Uzmanı Dr. Fulden Batıbeniz konuk konuşmacı olacak.

Lions Kulüplerinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren lions kulüpleri, çevre servis aktiviteleri kapsamında pazartesi akşamı sanal söyleşi için bir araya gelecek.

İklim krizi, iklim değişikliği ve ekstrem hava olayları konusunda sosyal farkındalık yaratmak isteyen lions kulüplerinin düzenleyeceği sanal söyleşide, profesyonel kariyerine İsviçre'de ETH Zürich'te devam eden Kıbrıslı Türk Dr. Fulden Batıbeniz sunum yapacak.

Moderatörlüğünü Fikret Şendil ve kulüp başkanlarının yapacağı çevrim içi söyleşi, iklim değişikliği konusuna ilgi duyan herkese açık olacak.

Zoom platformundan gerçekleşecek sanal söyleşiye, katılımcılar 19.45 itibariyle kabul edilmeye başlanacak.

Toplantı kimliği: 840 8279 8726, parola: lionsclubs giriş detaylarıyla dileyen herkes toplantıya katılabilecek.