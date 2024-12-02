1 Aralık tarihinin Dünya AIDS Günü olması sebebiyle yarın akşam HIV konulu çevrimiçi söyleşi düzenleyecek.

Lions Kulüplerinden yapılan açıklamaya göre, HIV konusunda farkındalık yaratmak için düzenlenecek söyleşide Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı çevrimiçi söyleşide konuk konuşmacı olarak yer alacak.

HIV virüsü, korunma yolları ve AIDS hakkında sunum yapacak olan Vudalı, katılımcıların sorularını da yanıtlayacak.

Söyleşi, çevrimiçi toplantı platformu olan Zoom uygulaması üzerinde 19.30'da gerçekleşecek.

Girişlerin 19.15 itibarıyla yapılacağı söyleşi için ön kayıt şartı bulunmuyor.

Konuya ilgi duyan herkesin katılabileceği söyleşi için Meeting ID: 747 553 2783 , Passcode: d135lions giriş detaylarının kullanılması yeterli olacak.