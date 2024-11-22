Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı.

Tarım Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 33 numunenin 30’u temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 3 numuneye rastlandı.

Yerli ürünlerden alınan 15 numunenin 11’i temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 1, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren 3 numune tespit edildi.

15-21 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

Limit üstü bitki koruma ürünü içeren ithal ürünler şöyle açıklandı:

“Onbaşı İşl. Ltd. ait üzüm Red Globe’ta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

REE Tic. Cahide Kılıç’a ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecektir.

Köşe Tic. Ltd. ait armut S.M’de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecektir.”

Yerli ürünlere ilişkin ise şu bilgiler verildi:

“Şahinler sakini Duran Kılbıyık’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Koruçam köyü sakini Hatice Avcı’ya ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

Mağusa sakini Abdullah Coşkun’a ait 2 domates numunesinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin imhasına karar verilmiştir.”