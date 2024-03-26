Limasol’da 9 ve 15 yaşlarındaki üç çocuğun, Pazar akşamı Limasol 7. İlköğretim Okulu’nu kundakladığını yazdı.

Fileleftheros gazetesi, yapılan incelemede, çocukların temizlikçilerin bulunduğu bölüme girip anahtarları aldıktan sonra, sınıflara girip bir tanesindeki kitapları ateşe verdiklerinin tespit edildiğini kaydetti. Gazete, yangında sınıfın duvarları ile ahşap mobilyaların zarar gördüğünü belirtti.

Haberde, çocukların okul müdürünün ofisine de girdikleri ve içerdeki mobilyalara zarar verdikleri ifade edildi.

-Motor yarışında meydana gelen kazada 38 yaşındaki yarışçı ağır yaralandı

Gazete, bir diğer haberinde ise, Baf’ta pazar günü düzenlenen motor yarışında meydana gelen kazada, 38 yaşındaki yarışçının ağır yaralandığı bildirildi.

Aynı gazetede yer alan habere göre, 38 yaşındaki yarışçının, motorun hakimiyetini kaybeden başka bir yarışçıyla çarpıştığını ve yere düşerek sürüklendiği belirtildi.

Gazete, yarışçının ambulansla Baf Devlet Hastanesine götürüldüğünü ve belden aşağısının tutmadığının tespit edilmesi üzerine Lefkoşa Genel Hastanesine sevk edildiğini kaydetti.

-Mafya örgütlerini tespit etmek için her gün 93 devriye ekibi görev yapacak

Gazetenin bir başka haberinde de, Rum polisinden 93 devriye ekibinin 2 ay boyunca her gün, mafya örgütlerini tespit etmek için görev yapacağı belirtildi.

Ekiplerin gece geç saatlerden sabahın ilk saatlerine kadar görev yapacağını kaydeden gazete, devriyelerin yapılması için 36 bölge belirlendiğini yazdı.