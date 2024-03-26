Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'yi Tanıtma ve Yaşatma Derneği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, kurum ve kuruluşlarıyla KKTC devletini tanıtmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türklerinin özden gelen müktesep haklarıyla kendi devletini turizm, ekonomi, yükseköğrenim, ticaret gibi münasebetlerde dünyaya anlatma ve tanıtma faaliyetlerinin yoğun bir şekilde sürdüğünü anlatan Tatar, refahı artırmak, yatırımlarla altyapıyı geliştirmek ve ekonomiyi güçlendirmek için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

“KKTC gerçeğini tüm dünyaya anlatmaya devam edeceğiz.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, adada ayrı bir otorite ve egemenliği olan bir devletin var olduğunu tüm dünyanın artık bildiğini söyledi.

KKTC'yi Tanıtma ve Yaşatma Derneğinin bu yönde yürüttüğü faaliyetlerin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, derneğe tanıtım çalışmalarında başarılar diledi.

Tatar, 1974’ten beridir adada barışın sürdüğünü de sözlerine ekledi.