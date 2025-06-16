Limasol’a bağlı “Armenohori” (Esenköy) köyündeki göçmen evlerinde yaşayan Rum göçmenlere tapu verileceği açıklandı.

Armenohori köyünde yaşayan göçmenlerin yıllar süren sıkıntıların ardından kaldıkları evlerin tapularını almalarına bir adım kaldığını yazan Haravgi gazetesi, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı ve AKEL milletvekili Nikos Kettiros’un bir mektupla Rum İçişleri bakanı nezdinde müdahalede bulunduğunu belirtti.

Kettiros’un hak sahibi göçmenlere tapu veya kira belgesi verilmesiyle ilgili prosedürler hakkında Rum İçişleri bakanından bilgi istediğini yazan gazete, İçişleri Bakanının ise buna yanıtında ilgili prosedürlerin son aşamada bulunduğunu belirttiğini ekledi.