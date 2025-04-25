Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası (Liman-Sen) Başkanı Ragıp Çelebi oldu.

Liman-Sen’in üye olduğu Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’ndan (Hür-İş) verilen bilgiye göre, dün gerçekleştirilen Liman-Sen olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulunda görev yapacak kişiler de belirlendi.

“Sosyal Hizmetler Dairesi Yasa Tasarısı” komitede görüşülüyor “Sosyal Hizmetler Dairesi Yasa Tasarısı” komitede görüşülüyor

 Yönetim kurulunda görev alacak üyeler ve görevleri şöyle: "Genel Sekreter Halil Tekbıyık, Mali Sekreter Ali Can Bolat, Veznedar Sorel Koreli, İse Firuz Gürses (faal üye) , Uğur Şafak (faal üye) ve Mehmet Mercan (faal üye)"