Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası (Liman-Sen) Başkanı Ragıp Çelebi oldu.

Liman-Sen’in üye olduğu Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’ndan (Hür-İş) verilen bilgiye göre, dün gerçekleştirilen Liman-Sen olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulunda görev yapacak kişiler de belirlendi.

Yönetim kurulunda görev alacak üyeler ve görevleri şöyle: "Genel Sekreter Halil Tekbıyık, Mali Sekreter Ali Can Bolat, Veznedar Sorel Koreli, İse Firuz Gürses (faal üye) , Uğur Şafak (faal üye) ve Mehmet Mercan (faal üye)"