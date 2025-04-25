Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı C.Ö.Ş. Ekipleri tarafından dün yapılan Azim Operasyonu’nda beş kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Azim Operasyonu kapsamında D.O.S.(E-38), P.C.N.(E-31) ve E.V.O.’nun (E-31) evinde yapılan aramada, toplam 347 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 143 bin 380 TL ile 20 Stg nakit para bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan C.S.C.(E-28) ve I.C.U.(E-39) tutuklandı.