Saat 12.30 sıralarında tamamlanan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in görüşmesi tamamlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ara bölgedeki ikametgahında yapılan görüşmenin ardından liderler ayrıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ayrılmadan önce basının soruları üzerine yaptığı açıklamada, bugün ilk defa Haspolat’a ek olarak Limya-Akıncılar kapısının da açılması önerisini sunduğunu söyledi. Tatar, bu bölgede yaşayanların bir takım talepleri olduğuna dikkat çekti. Rum Lider Hristodulidis’in Erenköy talebini yinelediğini kaydeden Tatar, oranın askeri bölge olduğuna işaret etti.

Yiğitler-Pile yolundaki meselenin de tartışılacağını söyleyen Tatar, haftaya yeniden görüşeceklerini açıkladı.Tatar, yılda 8 milyon geçişin olduğunu, liderler olarak insanların geçişlerini kolaylaştırmanın sorumlulukları olduğunu söyledi.

Görüşmeye ilişkin Hritstodulidis ikametgah önünde açıklama yapmadı.

Kaynak: rss