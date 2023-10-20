Liberal Demokrasi Hareketi, Erenköy Lisesi’ndeki durumun eğitim hakkını sınırlayan bir durum olduğunu belirtti.

Liberal Demokrasi Hareketinden yapılan açıklamada, “Özellikle yağmurlu havalarda, çamur içindeki bu konteyner sınıflara gitmek, eğitim haklarına erişimi sınırlayan acı bir gerçeğe dönüşmüştür. Eğitim hakkı, her bireyin eşit bir şekilde sahip olması gereken temel bir insan hakkıdır. Ancak Erenköy Lisesi'ndeki bu vahim koşullar, eğitimdeki adaletsizliği açığa çıkarmaktadır” denildi.

Eğitim sisteminin derhal köklü bir iyileştirme sürecine sokulmasını gerektiği kaydedilen açıklamada “Eğitim sistemi, daha fazla finansman ve öğrencilerin daha iyi eğitim koşullarına erişimini sağlama gibi önemli adımlarla iyileştirilmelidir” denildi.