Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs’a BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kişisel temsilcisinin atanması konusunda sıkı takvimler ve önkoşullar konulmaması gerektiğini savunduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın pazartesi günü Guterres ile yaptığı telefon konuşmasını yorumlayan Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in, bu görüşmenin içeriğiyle ilgili açıklamaları teyit edecek pozisyonda olmadığını; ancak danışman konusunda takvimlerden bahsedilmesiyle ilgili itirazlarını ortaya koyan genel bir anlayış ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete, Letimbotis’in, Tatar-Guterres görüşmesiyle ilgili bir yargıya varamadığını, ancak müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasına yönelik perspektif oluşturmakla görevli bu yetkili için koşullar ve takvimler konulamayacağını söylediğini kaydetti.

Habere göre Letimbiotis, kişisel temsilcinin, tarafların müzakerelere kaldığı yerden yeniden başlayabilecek pozisyonda olduğunu tespit edebilmek için 6 aya ihtiyacı olmayacağını belirtti.

Letimbiotis, “Hedefimiz budur. Biz, Başkan göreve başladığı ilk günden beridir müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğumuzu tekrarladık ve halihazırda müzakere masasında olduğumuz gibi, diğer tarafı da masaya gelmeye çağırıyoruz” dedi.

Haberde, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, kısa bir süre içerisinde kişisel temsilcinin isminin açıklanacağı ifade edildi.