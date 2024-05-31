Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Gazze’deki sivillere insani yardım sağlanmasını öngören “Amalthia” inisiyatifinin normal şekilde sürdüğünü belirtti.

Fileleftheros gazetesi, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in gazetecilere yönelik rutin bilgilendirme sırasında dün yapmış olduğu açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Letimbiotis, ABD tarafından inşa edilen geçici yüzer iskelenin operasyonel açıdan işlev göstermesinin, Gazze’ye yönelik artan miktardaki insani yardımın ulaşması ve teslim alınması için uygun koşulları yarattığını belirtti.

Letimbiotis, “Amalthia” Planı kapsamında oluşturulan güvenli denetim ve ayrılma mekanizması temelinde öngörülen tüm prosedürlerin takip edilmesiyle, 14 bin palet insani yardımın Güney Kıbrıs’a ulaştığını, 4 bin 134 paletin ise sevkinin sağlandığını ifade etti.

Letimbiotis, 2 binden fazla paletin taşınıp Gazze kıyılarına ulaştırıldığını, 2 bin civarında paletin ise depolama ve Gazze’deki sivillere dağıtımı için teslim alındığını söyledi.

Uygun yüzer unsurlar tarafından 11 seferin gerçekleştirildiğini söyleyen Letimbiotis, ileriki dönemde daha fazla seferin yapılmasının beklendiğini de ifade etti.

Letimbiotis, şu ana kadar teslim alınan ve dağıtılan yardımın, on binlerce sivile bir ay boyunca gıda sağlaması için yeterli olduğunu, bununla birlikte ayda 50 bin sivile insani yardım sağlanması hedefinin ise hâlâ mümkün olarak kaldığını da söyledi.

Letimbiotis açıklamasında ayrıca gönderilen insani yardımın ekonomik maliyetinin 1 milyon doları da aştığını ifade etti.

Larnaka Limanı’ndaki gelişmelerin, “Amalthia” Planını etkileyip etkilemeyeceği şeklindeki soru üzerine Letimbiotis hiçbir şekilde etkilenmediğini vurguladı.

Letimbiotis, geçen gün ise bu planın yerine getirilmesi için bir geminin yükünün boşatıldığını, kontrolünün Larnaka Limanı ve Liman Birimi tarafından yapıldığını da belirtti.