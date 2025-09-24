Rum Polis Çevik Kuvveti (MMAD) üniformalı ve silahlı personelin, son günlerde Lefkoşa’nın Rum kesiminde Surlariçi’nde, özellikle de Ledra Caddesi (Uzun Yol)-Onasagoru ve Fanreomeni bölgelerinde denetimlerini artırdığı bildirildi.

Rum polisinin “Z gücü” olarak bilinen motosikletli ekibinin de yakında “Uzun Yol” sonundaki “Eleftheria (Özgürlük) Meydanında” konuşlanacağı bilgisi verildi.

Filelefthros “MMAD’lılar ve Z’ler Lefkoşa Merkezinde… Surlariçi’nde Güvenlik Önlemleri Silahlı Devriyelerle Artırıldı” başlıklı haberinde, güvenlik önlemlerinin artırılmasının,iki Yunan üniversitesinin bölgede faaliyete geçmesi ve bölgeyi geliştirme çabası çerçevesinde olduğunu yazdı.

Haberde, Surlariçi’ndeki bazı binaların yabancılar tarafından ikamet amaçlı kullanılması, iş yerlerinin kaçak çalıştırılması ve sokaklarda artan suç faaliyetlerinin önlenmesi için Ledra Polis Karakolu bir süredir devriye başlattığı bu denetimlere üniformalı ve silahlı Çevik Kuvvet (MMAD) ekipleri ve motosikletli “Z gücünün” de ekleneceği kaydedildi.