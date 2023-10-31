Lefkoşa’nın Güney kesimindeki yeni kaza mahkemesi binası inşaatının başlamasının, başka şeylerin yanında UNFIYCP engeline de takıldığının görüldüğü ifade edildi.

Yeni inşa edilecek kaza mahkemesi binasının yer altındaki otoparkları için de çok fazla harcama yapılmasının öngörüldüğünü yazan gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, mahkeme binasının ulaştırma bakanlığının öncelik verdiği sekiz proje arasında bulunduğunu, ancak projenin başlamasının maliyetin büyük olmasından ötürü diğer projeler gibi askıya alındığını ifade etti.

Maliyetin ilk önce 70 milyon olarak hesaplandığını, ancak bunun şimdi ise 120 milyon Euro’ya fırladığını kaydeden gazete, buna paralel olarak, elde ettiği bilgilere göre projenin başka bir sebepten ötürü daha sekteye uğradığını belirtti.

Kaza Mahkemesinin yeni binasının inşa edileceği bölgede (mevcut binanın tam arkasında) UNFICYP’teki İngiliz Birliğinin yerleşkesi bulunduğunu ve bunun durumdan doğrudan etkileneceğini yazan gazete, yeni binanın inşa edilmesiyle yerleşkeye tek bir yerden erişim olacağını ifade etti.

Çeşitli çözümlerin ele alındığını, alternatif bir seçenek sunulduğunu ancak şu ana kadar herhangi bir karar alınamadığını çünkü geçen Haziran ayından bu yana İngiliz Birliğinin komutanının adada olmadığını kaydeden gazete, bir önceki komutanın ayrıldığını ve yerine yenisinin gelmesinin beklendiğini belirtti.

Bu alanla ilgili olarak uzun yıllardır İngiltere’yle uzun yıllardır süren müzakereler yapıldığını, çünkü alanın Kraliçeye ait olduğunu kaydeden gazete, Dışişleri Bakanlığının satın almak yoluyla araziye sahip olma konusunu, Krallıkla görüşmeyi üstlendiğini ve bunun uzun yıllar sürdüğünü belirtti.

Gazete uzun bir süredir binanın mülkiyeti konusunda anlaşmazlıklar olduğunu, ancak bunun çözüldüğünün görüldüğünü de ekledi.