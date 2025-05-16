Lefkoşa’da bu sabah alkollü bir sürücü kendi başına trafik kazasına neden oldu. Sürücü tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Turan Diler (E-52), HA 688 plakalı salon araçla bu sabah saat 06.00 sıralarında, 96 miligram alkollü içki tesiri altında Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde seyir halindeyken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

Refüjün ardından aydınlatma direğine çarptıktan sonra savrulan araç yine refüj üzerindeki trafik levhasına ve karşı şeride geçtikten sonra ise çöp bidonuna çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.