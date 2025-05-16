Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), eski otobüslerin derhal yenilenmesi gerektiğini belirterek, öğrencilerin güvenliği için alınması gereken tedbirleri sıraladı.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut’un yaptığı yazılı açıklamada, Yenierenköy’de önceki gün meydana gelen kazada çok sayıda çocuğun yaralanmasının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Turgut açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Trafik güvenliği açısından eski otobüslerin varlığının tehdit oluşturduğunu ve kaynak yaratılarak öğrencilerimizin can güvenliğinin riske atılmadan eski otobüslerin derhal yenilenmesi gerektiğini, yol güvenliğinin ilgili birimlerce acilen alınmasının elzem olduğunu, öğrenci taşımacılığında kullanılan araçlarda yolcu kapasitesini aşmayacak tedbirlerin alınması ve denetimlerin artırılması gerektiğini bildiriyoruz.

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) olarak yaralanan tüm öğrencilere acil şifalar diliyor, benzeri olayların tekrarlanmaması için gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlarca alınmasını temenni ediyoruz”