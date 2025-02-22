Lefkoşa’da bir işletmenin içinde gerçekleşen silahla yaralama olayının faili yakalandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 15.15’te gerçekleşen olayın ardından kaçan zanlının kimliği tespit edilerek yaklaşık 2 saat sonra Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tutuklandı.

Zanlı, bir iş yerine girerek Ahmet Keskin’e tasarrufundaki tabancayla ateş ederek ayağından yaralayıp, olay yerinden kaçmıştı.