Lefkoşa’da bir işletmenin içinde gerçekleşen  silahla yaralama olayının faili yakalandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 15.15’te gerçekleşen olayın ardından  kaçan zanlının kimliği tespit edilerek  yaklaşık 2 saat sonra Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tutuklandı.

Zanlı, bir iş yerine girerek Ahmet Keskin’e tasarrufundaki tabancayla ateş ederek ayağından yaralayıp, olay yerinden kaçmıştı.

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