Lefkoşa’da bir işletmenin içinde gerçekleşen silahla yaralama olayının faili yakalandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 15.15’te gerçekleşen olayın ardından kaçan zanlının kimliği tespit edilerek yaklaşık 2 saat sonra Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tutuklandı.
Zanlı, bir iş yerine girerek Ahmet Keskin’e tasarrufundaki tabancayla ateş ederek ayağından yaralayıp, olay yerinden kaçmıştı.
DAÜ İletişim Fakültesi, 34. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda Ödül Aldı
Kaynak: RSS