Lefkoşa’da bugün meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Lefkoşa’da bugün saat 11.00 sıralarında Tolga Çetin (E-24) yönetimindeki KU 638 plakalı motosikletin dikkatsizce seyrettiği sırada önündeki aracı geçmek için sağ şeride geçmesi sonucu, karşıdan gelen Barış Bereketligil (E-49) yönetimindeki UN 339 plakalı araca çarptığı bildirildi.
Açıklamada, yaralanan motosiklet sürücüsü Tolga Çetin’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve tedavisinin halen sürdüğü belirtildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak: RSS