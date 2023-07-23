11.07.2023 tarihinde, saat 00:45 sıralarında, Lefkoşa'da Girne Caddesi üzerinde, İ.Y.(E-23) aralarında çıkan tartışma sonucu A.M.(E-23)’nin yüzüne elinde tutmakta olduğu bira şişesi ile vurup darp ederek, söz konusu şahsın sol kaşında kesi oluşmasına sebep olmuştur. Bahse konu olayda zanlı olarak aranmakta olan İ.Y, 22.07.2023 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.