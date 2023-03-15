Lefkoşa’da yangın

Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasında, muhtemelen hidrolik makinesine ait yağ basınç hortumunun patlayıp faal durumdaki profil üretme makinesinin sıcak aksamlarına teması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu faal durumdaki alüminyum profil üretme makinesi, fırını ısıtan makine, elektrik kabloları ve idare panosu yandı, çıkan ısıdan dolayı fabrikanın yan kısmında bulunan 8 adet sandviç panel zarar gördü.

Yangın sırasında fabrika çalışanı Fareed Zakır (E-30), her iki el ve başından yaralanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, cerrahi serviste gözetim altına alındı. Soruşturma devam ediyor.