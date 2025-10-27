(Kamalı Haber)- KKTC'de ikamet izinsiz oldukları tespit edilerek tutuklanan S Abdulkarim Khalıl ve Modather Abdo yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Emine Yekli mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 23 Ekim 2024 tarihinde saat 09.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret bölümüne gelen Sudan uyruklu zanlıların paraları olmadığını, ülkelerine gitmek istediklerini söylediklerini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Abdulkarim Khalıl’in 17.12.2024 tarihinden itibaren toplamda 310 gün, Modather Abdo’nun ise 17.12.2024 tarihinden itibaren toplamda 310 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettikleri tespitlerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların ihraç edilmeleri için İçişleri Bakanlığına yazı yazılacağını belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.