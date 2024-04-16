Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan Yunus Emre Alır ile Hayrullah Alır bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Narkotik Şubede görevli polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 1 Nisan 2024 tarihinde zanlıların Lefkoşa Hamitköy’deki evlerinde uyuşturucu satışı yaptıklarına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, söz konusu adrese gittiklerini, zanlıların evde tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıların üzerinde yapılan aramada Hayrullah Alır’ın bel çantasında bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti. Polis, zanlı Yunus Emre Alır’ın üzerinde ise satışa hazır 14 ayrı pakete sarılı 12 gram hintkeneviri ve bir adet hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi 30 Mart 2024 tarihinde aranan bir şahıstan 15 gram olarak 10 bin TL’ye aldığını söylediğini açıkladı. Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 14 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre zarfında 3 kişiden ifade temin edildiğini kaydetti. Polis,

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Yunus Emre Alır aleyhine 15 gram hintkeneviri alma ve tasarruf, bir gram verme, Hayrullah Alır aleyhine ise bir gram hintkeneviri alma ve tasarruf suçlarından dava getirildiğini söyledi. Polis, her iki zanlının da aleyhlerine getirilen davaları kabul etmediğini belirtti. Polis, zanlı Yunus Emre Alır’ın sabıkası olmadığını, Hayrullah Alır’ın ise sabıkası olmadığını ancak 8 ay önce 19 gram kokain alma, 3 gram kokain verme ve 101 gram hintkeneviri alma ve tasarruf suçlarından tutuklandığını ve yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldığını söyledi. Polis, her iki zanlının da uyuşturucu verme suçunu işlemesinden dolayı denetimli serbestlikten de yararlanamayacağını, Yunus Emre Alır’ın çalışma izni süresinin 1 Nisan 2024 tarihinde bittiğini, Hayrullah Alır’ın ise teminat şartı gereği yurt dışına çıkış yasağı şartı kapsamında ülkede bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlıların davalarında hazır olması için 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.