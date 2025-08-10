09.08.2025 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gönyeli’de Egemen Sokak üzerinde, İbrahim Kaya DİKKAYA (E-51) yönetimindeki LN 946 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Bekir Şevki Naci Sokaka giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde güney istikametine doğru seyreden Hüsnü GÜRBOYLU (E-75) yönetimindeki LG 550 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Hüsnü GÜRBOYLU, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.