Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi, gündemindeki iki denetim raporunu oy birliğiyle onaylayarak Cumhuriyet Meclisi’ne sevk etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, komite bugün CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de toplandı.

Sayıştay Komitesi gündeminde bulunan “Faiz Farkı Fonu 2005, 2006 ve 2007 Mali Yılları Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu”, “Su İşleri Dairesi 2007 Mali Yılı Gelir Sayıştay Denetim Raporu” ve “Mağusa Sanat Tiyatrosu’nun 26.12.2007-5.12.2009 Dönemi Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü.

İlk önce “Faiz Farkı Fonu 2005, 2006 ve 2007 Mali Yılları Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu”nu ele alan komite bu konudaki çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite daha sonra “Su İşleri Dairesi 2007 Mali Yılı Gelir Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı ve oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Sayıştay Komitesi, son olarak “Mağusa Sanat Tiyatrosu’nun 26.12.2007-5.12.2009 Dönemi Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu”nu ele alarak oy birliğiyle onayladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Sayıştay Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan komite toplantısına, komite üyesi UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, komite üyesi CTP Milletvekili Sami Özuslu ve komite üyesi UBP Milletvekili Ali Pilli katıldı.