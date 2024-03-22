Lefkoşa’da tabanca ve canlı mermilerle yakalanan zanlılar, teminatla serbest

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda silah ve mermiyle yakalanan Veysel Akpınar ile suç ortağı Mehmet Karadal bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Alparslan Yavuz olguları aktardı.

Polis, 15 Mart 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında zanlının tasarrufunda silah olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa’da, Şht. Mehmet Kemal Sokak üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığını belirtti. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada belinde bir adet 7,65 mm çapında Glock marka tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 9 adet 7.65 mm canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde silahı Haspolat bölgesinde bir şahıstan teslim aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının ayrıca silaha ait mermilerin bir kısmını Mehmet Karadal’ın evinde sakladığını söylediğini açıkladı. Polis, Karadal’ın evinde yapılan aramada duvarda asılı tablo arkasında 34 adet 7.65 mm mermi bulunduğunu ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 15’er bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı, iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmaları şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.