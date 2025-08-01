(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda silah ve mermilerle yakalanan Hasan Çaylı, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar 'Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu' suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı.Polis, 31 temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Lefkoşa'da Sakin Hasan Çaylı'nın bir ağacın köküne bırakmış olduğu 1 adet KAÇKAR ARX-3 9 mm tabanca ve şarjörü içerisinde toplam 5 adet MKE 23 9 P ibareli fişeği Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar'ın kullanımlarında bulunan JR 736 plakalı araç ile gelerek teslim almaları üzerine suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, aynı tarihte Hasan Çaylı'nın da mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar 'ın mahkeme emri gereği yapılan aramada ikametgahın mutfak kısmında bulunan dolapların alt kısmındaki plastik aksamın arkasına saklı vaziyette 1 adet Retay 9 mm ibareli tabanca, takılı şarjör içerisinde 9 adet 7.65 mm fişek, 225 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 150 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği bulunarak emare olarak alındığını belirtti.Polis,zanlı cayli'nin itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, mesele ile ilgili olarak temin edilmesi gereken birçok ifade olduğunu, zanlı ÇAYLI'nın vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yapılması gerektigini belirtti.

Polis, 'Ayrıca tüm zanlıların telefonlarında incelemelerin yapılması gerekmekle birlikte emare olarak zapt edilen tabanca ve mermilerin balistik testleri yapılması gerekmektedir.

Mesele ciddi bir meseledir, ağır ceza mahkemesi kapsamına giren bir suçtur ve son zamanlarda sıkça rastlanmakla birlikte toplum içerisinde infial yaratan suçlardır'dedi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.