(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen 'Sahte Banka Ödeme Belgesi Düzenleme, Tedavüle Sürme, Kişisel Verileri Elde Edip Kullanma ve İkamet İzinsiz suçlarından tutuklanan Ziyarad Baramov ve Alişer Bahtiyarov yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Yeşildal mahkemeye olguları aktardı. Polis, 2024 ve 2025 yılları içerisinde iki zanlının sosyal medya platformu olan Telegram isimli site üzerinden sahte isimi Sülün Osman olan bir şahıs ile tanışarak, bu şahısın bankalara ait sahte reklam sayfası açarak müşterilerin konu sayfaya girmesi ile kredi kartı bilgilerini alıp kendilerine vermesi üzerine Lefkoşa'da “Sharaf” isimli iş yerinin internet uygulaması üzerinden söz konusu kart bilgilerini kullanıp ilk tespitlere göre 187 bin 848 TL değerinde adet Xıoamı marka Poco X7 Pro marka cep telefonu satın alıp “Sahte Banka Ödeme Belgesi Düzenleme Ve Tedavüle Sürme Ve Kişisel Verileri Elde Edip Kullanma” suçunu işlediklerini söyledi.

Polis, Alyshır Bahtiyzrov’un yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2023 tarihinden itibaren 542 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini, her iki zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlıların evinde arama yapıldığını, iki adet bilgisayar ve 2 adet cep telefonu emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru Yeşildal, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını ifade etti. Polis, 10 gün içerisinde zanlıların Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek doktor kontrolünden geçirildiğini, emare olarak alınan elektronik cihazların incelenmek üzere PGM Data inceleme şubesine teslim edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların 11 adet cep telefonunu 11 farklı banka kredi kartı kullanarak satın aldıklarını belirtti. Polis, zanlıların 11 telefonu daha önce alıp, sattığını, 7 taneyi aldıktan hemen sonra yakalandıklarını belirtti. Polis, kredi kartlarıyla ilgili KKTC Merkez Bankasından bilgi talep edildiğin ve cevap beklendiğini açıkladı. Polis, elektronik cihazlar üzerinde PGM Data inceleme şubesi tarafından yapılan inceleme sonucunda zanlı Ziyarad Baramov’un cep telefonunda suçla ilgili kanıtlar tespit edildiğini açıkladı. Ziyarad Baramov’un ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu, Alişer Bahtiyarov’un ise kaçak yaşam sürdüğünü kaydeden polis, zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis, Alişer Bahtiyarov’un tutuklu yargılanmasını, öğrenci izni olan Ziyarad Baramov’un uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet, Alişer Bahtiyarov’un 75 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, Ziyarad Baramov’un yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 2 kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve 65 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.