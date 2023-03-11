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Lefkoşa’da, park halinde bulunan minibüs kısa devre sonucu yandı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 16.00 sıralarında,  Özlem Sokak üzerinde, park halinde bulunan THE 934 plakalı minibüs aracın muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu  yangın meydana geldi.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldürken, yangın sonucu  aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları   yanarak zarar gördü.

Isıdan dolayı minibüsün  boyası ise  kısmen zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.