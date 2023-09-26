Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen kavga ve darp olayıyla ilgili tutuklanan Emre Güneş, Eyüp Güneş ve Aslan Yılmaz bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Doğukan Can olguları aktardı.

Polis, 24 Eylül 2023 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Sarayönü market önünde. Lefkoşa'da sakinler Emre Güneş, Eyüp Güneş ve Aslan Yılmaz Güneş’in henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı İlhan Gezer'in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettikten sonra, sağ ayak bileğinin kırılmasına sebebiyet verip vahim ve bedensel zarara uğrattıklarını söyledi. Polis, yapılan ileri soruşturmada Emre Güneş, Aslan Yılmaz Güneş ve Eyüp Güneş’in bir taraf olup İlhan Gezer ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla vurarak bir kavgada yer alıp makul mazeretleri olmaksızın bağırmak sureti ile rahatsızlık ve uygunsuz tavır harekette bulunduklarını tespit ettiklerini söyledi. Polis memuru, zanlıların 25 Eylül 2023 tarihinde tutuklandıklarını, İlhan Geze’in ise sağ ayağında oluşan kırık nedeniyle LDH Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların kişi başı 10 bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.